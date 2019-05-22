Рианна презентовала дебютную коллекцию элитной одежды: фото

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Рианна выпустила дебютную коллекцию
Рианна выпустила дебютную коллекцию / Instagram / @badgalriri

Поп-певица Рианна не спешит возвращаться в мир шоу-бизнеса, зато практикует в дизайнерской сфере. 22 мая звезда впервые представила свою коллекцию элитной одежды, которую она разработала совместно с французским брендом Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).

О такой коллаборации Рианна рассказала еще в середине мая 2019 года. А чтобы подогреть интерес поклонников к линейке одежды, артистка снялась для первой digital-обложки в истории The NYTimes Style Magazine.

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На снимках, сделанных знаменитым Кристин-Ли Мулман, певица предстала в новинках дебютной коллекции. Рианна примерила любимые платья-рубашки, объемные жакеты и брюки. А вот в комментарии журналистам она призналась, что именно такими коллаборациями артистка стремится показать другую сторону своего творчества.

"Я очень медленно развивалась в мире моды. Сначала просто покупала, что есть, потом люди стали отмечать мой собственный стиль, потом я стала выпускать коллаборации. Я не хотела просто назвать что-то своим именем и продать лицензию на использование. Мне интересно делать что-то самой, поэтому хочу добиться уважения как к дизайнеру", – рассказала о собственной коллекции Рианна.

К слову, впервые Louis Vuitton поставил главным дизайнером линейки одежды темнокожую женщину. Такой факт изрядно повлиял на Рианну, ведь она до сих пор не может поверить, что ей доверили такую важную работу.

Я даже сначала не знала об этом, а потом стала переспрашивать: "Вы уверены? Вы точно проверили эту информацию?" Я до сих пор не могу поверить. Я так горжусь собой,
– отметила Рианна.

Сейчас артистка готовит к показу свою дебютную коллекцию. Согласно анонсу, в продажу одежда поступит уже 29 мая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Рианна
Источник: LifeStyle 24
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