Рианна презентовала эротическую рекламу своего бренда: фото 18+

Пока весь мир еще оправляется от празднования Нового 2020 года, певица и дизайнер Рианна уже приступила к работе. Звезда представила новую коллекцию нижнего белья, разработанную специально ко Дню влюбленных.

Как предусмотрительная бизнесвумен, Рианна решила презентовать новинки своего бренда задолго до праздника, чтобы все красавицы могли не только присмотреть наряд для себя, но и тщательно подготовиться к 14 февраля. Кроме этого, в решении дизайнера эксперты заметили маркетинговый ход, ведь она одна из первых, кто показал изделия ко Дню Святого Валентина.

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Сейчас сеть покорила эротическая реклама бренда Рианны Savage X Fenty. К созданию сексуальных фото она пригласила знаменитых моделей Джоан Смоллс, Палому Елсессер, Адесуву Айгеви и Фиффани Лу, которые примеряли горячие красные комплекты из кружева и атласа. Не устояла и сама Рианна перед съемкой: она, как и манекенщицы, приняла участие в рекламной кампании, представ в авторском нижнем белье.

Новая рекламная кампания Savage X Fenty / Пресс-служба

Известно, что для создания новой коллекции ко Дню влюбленных артистка привлекла дизайнера Адама Сельмана. Вместе с ним Рианна разработала 19 комплектов, которые осмелятся примерить только уверенные в себе женщины. Кружево, бантики и даже нетипичные для белья застежки – дизайнеры воплотили самые откровенные замыслы.

"Я не могла представить себе никого другого, кроме Адама, для первого дизайнерского сотрудничества Savage X Fenty. Адам символизирует главные стороны бренда: веселье, игривость и сексуальность", – поделилась впечатлениями от сотрудничества Рианна.

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