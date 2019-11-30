Рианна снялась в эротической рекламе собственного бренда: фото 18+

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Рианна снялась в сексуальной рекламе / Instagram / @savagexfenty

Барбадосская певица Рианна сумела в очередной раз поразить сеть очень откровенными снимками. Артистка снялась в рекламе собственного бренда Savage x Fenty, представ в белье и сексуальных колготках. Снимки появились на инстаграм-странице бельевой компании, которая бешено популярна в мире.

Немало знаменитых дизайнеров отказываются от услуг профессиональных моделей, самостоятельно создавая и возглавляя рекламную кампанию. Так, Виктория Бекхэм, Ратаковски и Кэндис Свейнпол охотно примеряют собственные изделия. Опытом коллег воспользовалась и певица и автор соблазнительных комплектов белья Рианна.

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На днях она опубликовала новые рекламные фото Savage x Fenty. На кадрах Рианна появилась в черном бельевом комплекте, состоящий из трусов с завышенной талией и бюстгальтера. Сексуальный образ артистка дополнила колготами с названием бренда и туфлями-лодочками. Прическа и стильный макияж завершил look модельера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Провокационную фотосессию Рианна устроила в помещении с аристократическим интерьером и большой люстрой с кристаллами. Эротичности съемке добавили позы, которые артистка выбирала перед камерой. Новинки бренда Рианна символически представила перед Днем благодарения и призвал поклонниц устроить шумный праздник в обольстительном белье.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Рианна Новости LifeStyle
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