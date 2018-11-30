Год изменений: в 2019 году "Золотой глобус" будет иметь обновленный вид

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Премия "Золотой глобус"
Премия "Золотой глобус" / Instagram/ @nicolekidman

Трофей популярной американской кинопремии "Золотой глобус" в 2019 году ждет обновленный вид. Награда изменилась в размерах и виде: у нее больше не будет мраморной подставки.

Об изменении вида награды "Золотой глобус" сообщило издание Hollywood Reporter. Голливудская ассоциация иностранной прессы решила преобразить дизайн статуэтки и показала его сторонникам.

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Изменения в трофее сложно не заметить, ведь вместо мраморной подставки в форме квадрата теперь будет цилиндр из желтого металла, как сам глобус. Для выработки нового вида Золотого глобуса использовали латунь, цинк и бронзу. Теперь его вес составляет 3,5 кг и это на 1 кг больше, чем вес предыдущего. Изменения претерпели и размеры статуэтки. Она стала ниже, однако более объемной.

Порівняння нагород
Сравнение наград "Золотой глобус" / Коллаж: 24 канал / Фото: Instagram @goldenglobes; @adamtans

Напомним, послом "Золотого глобуса" выбрали дочь британского актера Идриса Эльбы, Исан. Девушка сразу сообщила о том, что намерена помогать молодежи своей нации.

Теги: LifeStyle Кино Золотой глобус Награды
Источник: Lifestyle
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