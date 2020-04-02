Рики Мартин появился на обложке глянца с обнаженным торсом: сексуальные фото

Один из самых популярных латиноамериканских артистов Рики Мартин стал главным героем глянца L'officiel Hommes Italia. Певец появился на обложке мужского глянца представ в полуобнаженном виде.

Съемки из фотосессии Рики Мартин опубликовал в своем инстаграме. Они состоялись еще задолго до пандемии коронавируса в Беверли-Хиллз под руководством фотографа Николаса Вагнера.

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48-летний певец примерил в фотосъемке много интересных образов. На обложке предстал в белых брюках-шароварах с широким поясом, сандалиях, шарфе и соломенной шляпе.

Новый апрельский выпуск можно скачать абсолютно бесплатно на официальном сайте глянца. На других обложках также представлены итальянский рэпер Fedez, американский музыкант Ленни Кравиц, итальянский футболист Андреа Пирло и американский певец Ник Джонас.

Рики Мартин на страницах глянца появился в зеленой льняной рубашке, ярких красных штанах и в комбинезоне, который он решил снять, чтобы показать свой обнаженный торс, мышцы и татуировки.