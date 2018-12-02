Римские каникулы Кати Осадчей и Юрия Горбунова: пара поделилась трогательными фото

126 Читати новину українською
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов провели несколько дней в солнечной Италии. Влюбленные гуляли по центру Рима и посещали древние музеи.

Знаменитые украинские супруги поделились снимками со своего романтического уикенда в Италии на странице в Instagram.

Читайте также: Счастливые родители Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали сына Ивана: фото

На днях Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели несколько дней в Риме, где фотографировались у знаменитого фонтана Треви, снимали моменты, гуляя возле Колизея и посещали музеи со старинными статуями. Юрий Горбунов делился снимками, на которых он стоит у фигур Аполлона или Мельпомены. А Катя Осадчая без макияжа позировала на фоне Амфитеатра Древнего Рима и на улицах города.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Напомним, в октябре звездные супруги для отдыха тоже выбрали солнечную Италию. Они посетили столицу моды Милан и популярный город Комо. Этот отдых в Италии Катя назвала "путешествием озерами".

Теги: LifeStyle Катя Осадчая отдых
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
сегодня 14:02 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 6903
Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
3 декабря 21:01 Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
17952
Ханука: что это за праздник и как его отмечают
2 декабря 11:39 Ханука: что это за праздник и как его отмечают
17450
M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
1 декабря 10:02 M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
2789
Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
30 ноября 14:03 Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
Олена Булан 1853
Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
28 ноября 18:25 Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
765
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук