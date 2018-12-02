Римские каникулы Кати Осадчей и Юрия Горбунова: пара поделилась трогательными фото

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов провели несколько дней в солнечной Италии. Влюбленные гуляли по центру Рима и посещали древние музеи.

Знаменитые украинские супруги поделились снимками со своего романтического уикенда в Италии на странице в Instagram.

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На днях Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели несколько дней в Риме, где фотографировались у знаменитого фонтана Треви, снимали моменты, гуляя возле Колизея и посещали музеи со старинными статуями. Юрий Горбунов делился снимками, на которых он стоит у фигур Аполлона или Мельпомены. А Катя Осадчая без макияжа позировала на фоне Амфитеатра Древнего Рима и на улицах города.

Напомним, в октябре звездные супруги для отдыха тоже выбрали солнечную Италию. Они посетили столицу моды Милан и популярный город Комо. Этот отдых в Италии Катя назвала "путешествием озерами".