Рита Ора примерила эффектные наряды от украинского дизайнера FROLOV: фото

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Рита Ора / elle.ua

Все больше звезд выбирают наряды украинских дизайнеров для публичных выходов. Так, популярная певица Рита Ора зажгла в одежде производителя из Украины на стадионе O2 Arena в Лондоне в честь ежегодного рождественского концерта Jingle Bell Ball.

Для выхода на сцену Рита Ора примерила блестящий "аутфит" – платье-корсет со стразами из коллекции украинского бренда FROLOV. Свой образ звезда завершила массивной накидкой с перьями, белоснежными перчатками и колготками.

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Видео с рождественского концерта в Лондоне певица также опубликовала на своей странице в инстаграме.

"Jingle Bell Ball всегда такой особенный, и прошлой ночью вы его зажгли. Я могу сделать еще несколько шоу в 2020 году, кто идет?" – добавила в подписи Ора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Ріта Ора
Рита Ора / elle.ua

Ріта Ора
Рита Ора / elle.ua

Наряды от FROLOV в гардеробе многих знаменитостей, как мировых, так и украинских. Ранее в платьях с эффектными блестящими элементами выходили в свет супермодель Алла Костромичова, телеведущая Екатерина Осадчая, певица Гвен Стефани и другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FROLOV (@frolovheart)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FROLOV (@frolovheart)

 

 

Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове
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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Модные бренды Мода
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