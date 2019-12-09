Рита Ора примерила эффектные наряды от украинского дизайнера FROLOV: фото

Все больше звезд выбирают наряды украинских дизайнеров для публичных выходов. Так, популярная певица Рита Ора зажгла в одежде производителя из Украины на стадионе O2 Arena в Лондоне в честь ежегодного рождественского концерта Jingle Bell Ball.

Для выхода на сцену Рита Ора примерила блестящий "аутфит" – платье-корсет со стразами из коллекции украинского бренда FROLOV. Свой образ звезда завершила массивной накидкой с перьями, белоснежными перчатками и колготками.

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Видео с рождественского концерта в Лондоне певица также опубликовала на своей странице в инстаграме.

"Jingle Bell Ball всегда такой особенный, и прошлой ночью вы его зажгли. Я могу сделать еще несколько шоу в 2020 году, кто идет?" – добавила в подписи Ора.



Рита Ора / elle.ua



Рита Ора / elle.ua

Наряды от FROLOV в гардеробе многих знаменитостей, как мировых, так и украинских. Ранее в платьях с эффектными блестящими элементами выходили в свет супермодель Алла Костромичова, телеведущая Екатерина Осадчая, певица Гвен Стефани и другие.