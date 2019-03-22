Риз Уизерспун – 43! Жизнь голливудской звезды вне съемочной площадки
Сегодня, 22 марта, свой день рождения празднует американская актриса Риз Уизерспун. Ей исполняется 43 года. На протяжении своей кинокарьеры оскароносная блондинка стала не только одной из самых желанных кинознаменитостей Голливуда, но и вошла в список топ-5 актрис с самыми большими доходами: за минувший год звезде экранов удалось заработать 16,5 миллионов долларов.
Казалось бы, пора почивать на лаврах или по крайней мере взять паузу в актерской деятельности. Однако Риз не из тех, кто будет сидеть сложа руки даже тогда, когда актерский талант нет нужды кому-то доказывать. Поэтому сейчас она снимается во втором сезоне драматического телесериала "Большая маленькая ложь", где играет одну из трех главных героинь – Меделин.
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В семи сериях первой части (которую Риз еще и продюсировала) женщина с двумя другими матерями (Селестой и Джейн, роли которых выполняют в соответствии Николь Кидман и Шейлин Вудли) пытается выяснить детали убийства, что произошло на благотворительном балу в школе. В очередной раз увидеть Уизерспун на экране и оценить его игру поклонники загадочной истории смогут уже в июне этого года.
В сериале "Большая маленькая ложь" Риз Уизерспун играет маму Меделин / HBO
Однако между съемками Риз неутомимо ищет новые грани творческого самовыражения и успешно их реализует: за последние несколько лет она выпустила свою первую книгу и дебютировала с коллекцией собственного бренда. А еще звезда успевает воспитывать троих детей и радуется, что с каждым годом они подрастают и становятся похожими на свою знаменитую маму.
"Материнство дало мне понять, кем я являюсь, как женщина"
Девятнадцатилетнюю Аву, пятнадцатилетнего Дикона и семилетнего Теннеси Риз Уизерспун часто называет своей командой. Дочь и сыновей она не только берет с собой на светские мероприятия, но и устраивает с ними совместные прогулки и поездки. В одном из интервью актриса признавалась: категорически не согласна с тем, что когда появляются дети, то люди, мол, становятся неинтересны. "Наоборот, их появление дало мне понять, кем я являюсь, как женщина... Пока я не стала мамой, то была очень азартной. После рождения старшей дочери меня вроде попустило", – вспоминала звезда.
Сыновья голливудской актрисы: 15-летний Дикон и 7-летний Теннеси / Instagram / @reesewitherspoon
Также она рассказала, что именно Ава стала источником вдохновения для нее в продюсерстве: "Однажды я заметила, что не вижу женщин-звезд фильмов, они есть то подружками главного героя, женами кого-то из персонажей. В один момент подумалось: "Если я сейчас не начну продюсировать ленты, то что моя дочь будет видеть в фильмах?".
Риз Уизерспун и ее дочь Ава / Harper's Bazaar
Кстати, именно со старшим ребенком голливудская актриса чаще всего появляется на публике, чем приковывает внимание фотографов не только к себе, но и к Аве. Папарацци сразу заметили сходство девушки со звездной мамой. А не так давно актриса с дочерью и своей матерью Бетти позировали для февральского номера американского журнала Vogue, где продемонстрировали женскую красоту сквозь три поколения. В своем Instagram одну из фотографий Риз прокомментировала так: "Мы получили это от своей мамы".
Голливудская актриса вместе с дочерью и мамой для февральской обложки журнала Vogue / Vogue
"В этой книге – рецепты, которые напоминают мне о доме, а также беспроигрышные правила жизни"
Вслед за супермоделью Синди Кроуфорд и актрисой Камерон Диаз, писать, а затем выпускать собственную книгу взялась и Риз Уизерспун. Ее издание – это не рассказ о съемках во время фильмов и не советчик ухода за своим телом. "Виски в чашке чая" (Whiskey in a Teacup), изданная в сентябре 2018 года, описывает автобиографические моменты из жизни актрисы, через которые она передает быт и традиции жителей южноамериканских штатов (звезда родилась в Новом Орлеане).
Книгу Whiskey in a Teacup Риз Уизерспун выпустила в сентябре 2018 года / Instagram / @reesewitherspoon
Название для книги Риз Уизерспун придумала благодаря словам своей бабушки Доротеи: "Она всегда говорила, что южная женщина – это сочетание силы и красоты, "виски в чашке чая". Мы можем быть милыми снаружи, но внутри у нас огонь. Если сказать в общем, то эта книга – описание моего бытового жизни: от украшения дома до того, как я укладываю свои волосы. Еще я включила в нее некоторые рецепты, которые напоминают мне о доме и являются основными на моей кухне, а также беспроигрышные советы и приемы, по которым я живу", – говорит актриса.
Книгу Риз Уизерспун "Виски в чашке чая оценила и ее партнерша по сериалу "Большая маленькая ложь" Николь Кидман. В сети Instagram она поделилась снимком, где держит издание в руках: "Люблю эту книгу, люблю эту женщину и люблю эти Бетти-ими!"– подписала фотографию актриса.
"Моя одежда – девичья, такая южноамериканская"
Риз Уизерспун не могла обойти вниманием и тренд создания голливудскими звездами собственной одежды. Поэтому еще четыре года назад основала марку Draper James, названную в честь бабушки Доротеи Дрейпер и дедушки Уильяма Джеймса.
Один из первых магазинов с авторским нарядом и аксессуарами она открыла в Нэшвилле, что в Теннеси. Вещи, которые можно купить там, а также на других фирменных точках в Америке, актриса описывает, как "девичьи, с южными мотивами". То есть, как и собственной книгой, звезда пытается передать через свое модное детище дух южноамериканского края. "Этот стиль особый: в моем родном краю умеют миксовать принты, любят летящие ткани и используют много полосок", – отмечает Риз.
Подтверждением именно такого образа стала и капсульная коллекция актрисы, которую она запустила вместе с Net-a-Porter в июне 2017 года. Пышные юбки с цветочными принтами, платья в клетку, короткие шорты с высокой талией и лифы в стиле 1950-х годов создают атмосферу праздника. "Вдохновением для создания такой одежды стала летняя вечеринка в саду с множеством ярких платьев, которые есть и должны быть в гардеробе каждой девушки. Среди них есть даже варианты, в которых можно пойти на свадьбу", – объясняла Риз Уизерспун.