Риз Уизерспун показала, как провела День влюбленных: остроумная шутка звезды

Голливудская актриса довольно активно ведет личный блог в социальных сетях. Однако семейные кадры – настоящий эксклюзив для многочисленных фолловеров Риз Уизерспун. В День влюбленных она опубликовала совместное фото с мужем Джимом Тотом, пошутив о том, как провела романтический праздник.

Вчера, 14 февраля, лента инстаграма была переполнена романтическими сообщениями и трогательными признаниями в любви. Множество мировых звезд поддержали интернет-мейнстрим. Однако Риз Уизерспун решила по-особенному поздравить любимого мужчину.

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На официальной странице звезды в инстаграме появилось сообщение с лаконичным комментарием. В этот романтический день Риз Уизерспун решила ограничиться лишь красноречивыми фотографиями.

На первом фото 43-летняя актриса позирует в роскошном белом атласном платье от любимой голливудской стилистки Петры Фланнери. Изысканный образ дополнила укладка и роскошные украшения. Рядом с ней муж Джим Тот, который одет в элегантный темный костюм и бархатный пиджак. Именно таким аутфитом супруги покоряли красную дорожку премии Золотой глобус-2020.



Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом / Instagram / @reesewitherspoon

Другой кадр изображает влюбленных в будничной одежде. Мужчина одет в белое худи и спортивные штаны, а сама Риз Уизерспун – в объемную куртку черного цвета. Вместо роскошной укладки на ней шапка. Контрастные фото звезда подписала с юмором: "Я и мой Валентин. Instagram vs реальность".



Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом / Instagram / @reesewitherspoon