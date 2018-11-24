Ряды актеров Голливуда редеют: Анджелина Джоли станет ведущей на BBC Radio Show

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / www.instagram.com/joliepittsquad27

Известная американская актриса, модель и режиссер Анджелина Джоли попробует себя в новой для нее деятельности. 43-летняя звезда станет радиоведущей на популярном телеканале.

Посол доброй воли ООН решила совместить приятное с полезным. Актриса с мировым именем станет ведущей и редактором программы Radio 4's Today на телеканале BBC. Прямой эфир с участием голливудской актрисы пройдет 28 декабря.

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Шоу, которое будет вести Анджелина Джоли, является одним из наиболее популярных в настоящее время. В эфирах программы поднимаются тяжелые темы и обсуждаются сложные ситуации жителей разных областей. Поэтому у актрисы, которая активно занимается благотворительностью, появилось несколько идей по темам программы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актриса планирует пригласить в студию беженцев, проблемы которых она пытается решить. Посол ООН намерена обсудить их кризис и проблему насилия среди женщин в военных зонах.

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли / Instagram @joliepittsquad27

Теги: LifeStyle Анджелина Джоли Голливуд Кино
Источник: 24 канал
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