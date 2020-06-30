Американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный под псевдонимом Dr. Dre, ошеломил поклонников новостью. Артист заявил, что расстается с женой, с которой прожил в браке 24 года.

Такая информация появилась на страницах издания TMZ. В материале говорится о том, что на развод подала избранница Dr. Dre, фуд-фотограф Николь Янг.

Читайте также Бывшая жена Элтона Джона подала на него в суд через 30 лет после развода

Что известно о разводе Dr. Dre и Николь Янг?

Женщина не сообщила, почему изъявила желание расстаться с мужем. В западных СМИ пишут, что экс-супруги за время 24-летний совместной жизни имеют сбережения в размере 800 миллионов долларов. Известно, что Андре и Николь не подписывали брачного договора, поэтому теперь их имущество будет делить суд. Другие детали разрыва одной из самых крепких пар Голливуда пока неизвестны.

Dr. Dre разводится с женой / Фото: Getty Images

Отметим, Dr. Dre и Николь Янг поженились 25 мая 1996 года. У пары есть двое детей: сын Труф, который родился в 1997 году, и дочь Трули, которая появилась на свет в 2001 году. Поскольку оба ребенка уже достигли совершеннолетия, то проблем в этом вопросе во время бракоразводного процесса не возникнет.