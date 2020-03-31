Рэпер Дрейк показал двухлетнего сына от порнозвезды: фото

Популярный канадский исполнитель Дрейк поделился с поклонниками трогательными фото. Рэпер впервые показал своего двухлетнего сына Адониса, которого родила бывшая порнозвезда Софи Бруссо.

Звездный отец никогда не показывал своего сына публике, однако решил сделать исключение и опубликовал целую серию милых фото. Фотографии, которые показал Дрейк на личной странице в Инстаграме, вызвали ажиотаж в сети и активные обсуждения среди подписчиков. За сутки пост набрал почти 6 миллионов лайков.

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33-летний артист позирует на снимках вместе с сыном и его матерью Софи Бруссо. Видно, что сын не похож на родителей, ведь они оба брюнеты, а у него белые вьющиеся волосы. Также у Адониса большие голубые глаза, а у его родителей – карие.

Я люблю и скучаю по своей прекрасной семьей и друзьям и не могу дождаться того радостного дня, когда мы все сможем объединиться,

– написал в публикации Дрейк.



Дрейк с сыном и Софи Бруссо / Instagram / @champagnepapi

Также рэпер опубликовал фото, на котором Адонис позирует дома в пижаме и пьет из стаканчика. Но даже на этой фотографии видны глубокие голубые глаза малыша.



Сын рэпера Дрейка / Instagram / @champagnepapi



Сын рэпера Дрейка Адонис / Instagram / @champagnepapi

Известно, у Дрейка не было длительных отношений с Софи. Они встречались несколько раз, после чего женщина забеременела. В мае 2017 года, когда срок беременности был больше трех месяцев, бывшей порнозвезде пришлось нанимать адвокатов, чтобы доказать отцовство рэпера. В течение длительного времени артист скрывал своего сына и наконец показал его всем.

Тайну исполнителя еще в 2018 году открыл его коллега Pusha-T. В треке The Story Of Adidon он рассказал, что историю Дрейка и отметил, что тот скрывает своего сына. Также Pusha-T рассекретил имя мальчика. Коллега призвал рэпера признать ребенка и относиться с уважением к матери Адониса.