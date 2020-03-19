Рэпер Дрейк самоизолировался после встречи с больным коронавирусом баскетболистом

Известный канадский рэпер Дрейк на днях встречался с баскетболистом Кевином Дюрантом, который оказался зараженным коронавирусом. После этого артист самоизолировался в своем имении.

Вирусная пневмония, которую спровоцировал коронавирус, уже унесла жизни почти 8 тысяч человек. Она беспощадно инфицирует, как обычных людей, так и знаменитостей. На днях знаменитый рэп-исполнитель Дрейк общался с баскетболистом Кевином Дюрантом, который признался, что у него обнаружили коронавирус. Об этом сообщает издание Page Six.

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Дрейк и Кевин вместе веселились на вечеринке неделю назад. Позже стало известно, что спортсмен и еще четыре игрока из его команды заражены коронавирусом. Когда Дрейк узнал об этом, то принял решение самоизолироваться, чтобы не ставить под угрозу здоровье и жизнь тех, кто с ним контактировал.

Рэпер отметил, что будет находиться на карантине столько, сколько потребуется. Пока не известно, есть ли у него Covid-19, однако он остается на изоляции в своем особняке в Торонто.



Дрейк и Дюрант на вечеринке / Фото: Page Six

Отметим, по состоянию на 18 марта от коронавируса умерли 7 989 человек по всему миру. количество инфицированных составляет 200 126 человек, выздоровели – более 82 тысячи человек.



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