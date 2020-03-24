Рэперша Cardi B призвала отказаться от трактовки Covid-19 как "китайского вируса"

Эпатажная американская исполнительница относится к числу тех звезд, которые публично реагируют на вспышку коронавируса. Однако Cardi B призвала не только к самоизоляции, но и отметила, что следует осознавать, что название "китайский вирус" – проявление ксенофобии по обношению к азиатам.

27-летняя рэп-исполнительница Cardi B на страницах своего инстаграма достаточно часто нарушает важные социальные темы. Артистка, которая открыто выступает против расовой дискриминации, не обошла вниманием и распространенную трактовку коронавируса как "китайского вируса".

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В одной из прямых трансляций рэперша заметила, что во время, когда общество должно объединиться ради общего будущего, люди прибегают к расизму в отношении азиатов. Несмотря на то, что вирус родом из Китая, Cardi B считает, что сегодня не стоит акцентировать внимание на стране происхождения болезни, ведь ее граждане ощущают на себе волну нападений и давления.

Давайте прекратим быть ксенофобами. Давайте прекратим шутить по этому поводу. Давайте прекратим быть агрессивными, ведь я видела, как над многими азиатами издеваются физически,

– отметила рэперша.

Она отметила, что даже представители американского правительства в своих обращениях употребляют название "Катайский вирус". В частности, она поставила в пример президента Дональда Трампа, который использует понятие "кунг-фу-грипп" или "китайский вирус" вместо надлежащего Covid-19.

Кроме того, Cardi B подчеркнула, что перед смертельным вирусом все равны: сейчас время для поддержки, а не для расовых издевательств.

Напомним, что по состоянию на 24 марта зафиксировано 392 230 случаев заражения коронавирусом. Среди них 17 147 человек умерли, а 103 389 – выздоровели. Несмотря на то, что в Китае установлено наибольшее количество инфицированных, эпидемия в стране падает. В Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру, а рестораны и кино еще не планируют открывать.



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