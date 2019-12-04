Роберт Дауни-младший неожиданно обратился к украинцам: видео

Голливудский актер Роберт Дауни-младший записал видеоролик с обращением к украинцам, пригласив на премьеру фильма "Путешествие Доктора Дулиттла" (The Voyage of Doctor Dolittle).

В начале видео Роберт Дауни-младший просит позвать Ольгу, но не называет ее фамилии, и передать, что он сыграет роль ветеринара Дулиттла.

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Затем голливудский актер добавил, что вместе с ним будет его друг-попугай по имени Полинезия, которая поет почти как соловей, но готовит "такой себе" борщ. Таким образом звезда "Железного человека" пригласил украинцев на премьеру ленты.

Пользователи в сети нагамаються догадаться о какой женщине говорил Роберт. В комментариях под роликом есть версия, что Дауни-младший вспомнил именно Ольгу Куриленко – актрису и модель украинского происхождения.

Добавим, Роберт Дауни-младший сыграл ветеринара в фильме "Путешествие Доктора Дулиттла" (The Voyage of Doctor Dolittle). Известно, что озвучивать животных будут голливудские звезды Джон Сина, Марион Котияр, Рами Малек, Крэйг Робинсон, Селена Гомес и другие. Кроме этого, в фильме появятся Антонио Бандерас, Майкл Шин и Генри Коллетт. Премьера "Путешествие Доктора Дулиттла" в Украине запланирована на 9 января 2020 года.

Роберт Дауни-младший обратился к украинцам: видео

Что известно о серии фильмов "Доктор Дулитл"?

История об известном ветеринара создана писателем Хью Лофтингом. В целом есть 12 книг, которые получили бешеную популярность в мире. Впервые экранизировать знаменитый сюжет взялись в 1967 году. Тогда главную роль исполнил актер Рекс Харрисон, а кинолента получила премии Оскар за лучшую песню и визуальные эффекты.

Уже в 1998 году вышел римейк фильма с Эдди Мерфи в главной роли. Талантливая игра и мимика актера настолько понравилась зрителям, что кинолента стала одной из самых успешных. История знаменитого "Доктора Дулиттла" не базировалась на книгах, а авторы сценария только позаимствовали идею.

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По их сюжету, главный герой с детства умел разговаривать с животными, но его отец отучил это делать. Много лет Джон Дулитл случайно сбивает собаку на дороге и возвращает свой особый дар. Слухи о враче, который понимает животных, быстро распространяются по лесу, поэтому герой получает много особых пациентов. Однако его работа приводит к неприятностям: Доктора Дулиттла отправляют в психиатрическую больницу, а за его освобождение борются все животные.

Смотрите первый трейлер к фильму "Путешествие Доктора Дулиттла": видео