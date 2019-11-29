Роберт Дауни-младший появился на новых постерах к комедии о докторе Дулиттле: яркие кадры

8 Читати новину українською
Роберт Дауни-младший / Колаж: LifeStyle 24

Известный голливудский актер Роберт Дауни-младший снялся в фантастической приключенческой кинокомедии о ветеринаре и животных. Поскольку до премьеры осталось чуть больше месяца, создатели фильма подогревают интерес фанатов новыми персонажными постерами.

Как известно, фильм "Путешествие доктора Дулиттла" (The Voyage of Doctor Dolittle) будет очередной экранизацией на одноименный роман Хью Лофтинга. Для главной роли создатели ленты выбрали 54-летнего американского актера и сценариста Роберта Дауни-младшего.

Читайте также: Он подходит к концу, – композитор сериала "Симпсоны" намекнул о его возможном завершении

По сюжету, Дауни сыграет врача-ветеринара, который понимает язык животных. Однако в его жизни случаются определенные обстоятельства, при которых он должен отправиться на экзотический остров, чтобы найти нужное лекарство для королевы Виктории. Конечно, неизменными сопровождающими в путешествии будут его верные необычные товарищи – горилла, жирафа, попугай, утка и другие животные.

Съемками ленты занялась студия Universal Pictures, а режиссером выступил лауреат премии Оскар Стивен Гейган. Премьера фильма "Путешествие доктора Дулиттла" в Украине запланирована на 9 января 2020 года.


Все фото: Facebook / DolittleMovie

Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
сегодня
7673
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 ноября 16:20 10 платьев со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу
Юлія Турелик 197
28 ноября 15:15 10 лучших сериалов за последнее десятилетие по версии американского Vanity Fair
Марта Вересюк 106
28 ноября 14:15 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 45755
28 ноября 13:05 Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
Олена Кандяк 3662
28 ноября 11:14 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 12035
Новости
Больше новостей
Залиште відгук