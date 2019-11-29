Роберт Дауни-младший появился на новых постерах к комедии о докторе Дулиттле: яркие кадры

Известный голливудский актер Роберт Дауни-младший снялся в фантастической приключенческой кинокомедии о ветеринаре и животных. Поскольку до премьеры осталось чуть больше месяца, создатели фильма подогревают интерес фанатов новыми персонажными постерами.

Как известно, фильм "Путешествие доктора Дулиттла" (The Voyage of Doctor Dolittle) будет очередной экранизацией на одноименный роман Хью Лофтинга. Для главной роли создатели ленты выбрали 54-летнего американского актера и сценариста Роберта Дауни-младшего.

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По сюжету, Дауни сыграет врача-ветеринара, который понимает язык животных. Однако в его жизни случаются определенные обстоятельства, при которых он должен отправиться на экзотический остров, чтобы найти нужное лекарство для королевы Виктории. Конечно, неизменными сопровождающими в путешествии будут его верные необычные товарищи – горилла, жирафа, попугай, утка и другие животные.

Съемками ленты занялась студия Universal Pictures, а режиссером выступил лауреат премии Оскар Стивен Гейган. Премьера фильма "Путешествие доктора Дулиттла" в Украине запланирована на 9 января 2020 года.



Все фото: Facebook / DolittleMovie