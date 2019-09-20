Родила девочку за 15 минут, – Санта Димопулос рассказала о родах в Монако

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос, которая стала мамой во второй раз 14 сентября 2019 года, рассказала про свои роды в Монако.

Димопулос активно ведет свой блог на странице в Instagram, в котором рассказывает подписчикам о том, как проходила ее беременность, как она выбирала, где рожать, а также много других подробностей относительно материнства.

Читайте также: Санта Димопулос родила второго ребенка: первое фото звездной мамы с дочерью

Санта опубликовала новое фото с ножками новорожденной девочки в розовой одежде. Певица пока не сообщила имени своей дочери, но отметила, что родила за 15 минут, весом свыше четырех килограммов без единого разрыва. Как призналась звездная мама, она счастлива из-за того, что решила рожать второго ребенка в Монако. Димопулос ранее упоминала негативный опыт первых родов в Украине.

Врачи хотели вызвать женщине схватки 15 сентября, однако они естественно начались днем ранее. "То ли малышка испугалось стимуляции, а может я нервничала немного, но процесс пошел. Врач отправил домой собираться и сказал, что увидимся очень скоро. Так и произошло. Я приняла душ, переоделась и мы поехали в роддом", – рассказала звезда.

Димопулос также призналась, что боялась эпидуральной анестезии. Муж женщины Игорь Кучеренко был с женой на родах и поддерживал. "Где-то на 4 потуге у него округлились глаза и он сказал – не маленькая! Родила я мою девочку за 15 минут", – добавила Санта.

Читайте также: На 41-й неделе беременности: Санта Димопулос готовится к родам

Но все прошло отлично! Никакой боли (от эпидуральной анестезии, – LifeStyle 24), лишь немного неприятно. Мне в руки дали "волшебный пульт", нажимая на кнопку которого я могла сама себя добавлять анестезии, если чувствовала потребность. Я даже успела поспать, акушерка заходила каждые 30-40 минут и проверяла раскрытие. Вокруг полный покой: медитативная музыка, приглушенный свет, никакой суеты,

– описала свои роды знаменитость.