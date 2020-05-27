Родители "Холостяка" Максима Михайлюка рассказали о его прошлых отношениях

Финал десятого сезона шоу "Холостяк" уже позади, однако зрители ждут пост-шоу, где узнают, продолжились ли отношения Даши и Максима после проекта. А пока родители главного героя рассказали о том, какими были его прошлые отношения.

На сайте телеканала "СТБ" появились откровенные комментарии Максима Михайлюка и его родителей относительно взаимоотношений в их семье и экс-возлюбленной пилота. Сам "Холостяк" отметил, что мама и папа – самые дорогие люди в его жизни.

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Максим Михайлюк о родителях

Макс говорит, что очень любит своих родителей и дороже людей в его жизни нет. Во время участия в проекте он неоднократно говорил, что хочет иметь такие отношения со своей женой, как у его мамы и папы. По словам Максима, отец всегда старался и работал для семьи, а мама поддерживала и мотивировала его. Максим говорит, что гордится ими.

Мама – человек, которого я люблю больше всех. У нее очень высокие семейные ценности. Для нее наша семья – это все. И благодаря ей в трудные моменты мы смогли справиться со всеми проблемами. Мой отец всегда был для меня примером человека – таким, каким он должен быть. Он очень добрый и искренний человек,

– поделился Макс.



"Холостяк" Максим Михайлюк с родителями / Instagram / @ flymax305

Мама Максима о его детстве

Она призналась, что никогда не забудет то чувство, когда Максим впервые назвал ее мамой. Тогда она осознала, что действительно получила высшее призвание, которое может иметь женщина. Отметила, что Макс всегда был светлым ребенком, на его лице постоянно сияла улыбка. Он не мог усидеть на одном месте и даже организовывал футбольные турниры во дворе.

Что сказал отец Максима, когда он решил пойти на проект "Холостяк"?

Мужчина говорит, что посоветовал сыну быть максимально честным и открытым.



Максим Михайлюк с родителями / Instagram / @ flymax305

Родители Максима Михайлюка о его прошлых отношениях

Они отмечают, что отношения у сына продолжались в течение 5 лет. Он и его девушка были как семья, жили в своем доме. Максим познакомил родных со своей избранницей и даже купил кольцо. Мама поделилась, что Макс был настолько счастлив, что она не узнавала его. Он по-настоящему любил эту девушку, потому разрыв был очень болезненным.

Папа отметил, что расставание стало одним из толчков для того, чтобы Макс принял участие в "Холостяке". Мужчина считает, что любовь можно найти и ее нужно искать там, где это можно сделать, иначе жизнь теряет смысл.