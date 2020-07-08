Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик после длительной самоизоляции вернулась к работе и много времени проводит на съемочной площадке. Она весь карантин ждала момента, когда сможет увидеться с родителями и сестрой, поэтому не теряет ни одного мгновения, которое может провести вместе с ними.

Родные знаменитости приехали к ней в гости из Черновцов. Вся большая семья собралась в загородном доме, где наслаждается летними солнечными днями. Сегодня Лилия в очередной раз опубликовала серию семейных фото на личной странице в инстаграме.

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Лилия Ребрик с родителями и сестрой

Звезда не видела родных в течение всего карантина, поскольку они живут за сотни километров от нее. Загородный дом знаменитости является прекрасным местом для того, чтобы безопасно провести время вместе.

В посте Лилия отметила, что сегодня целый день должна быть на съемках. Именно поэтому вся семья проснулась быстро, чтобы вместе выпить кофе со сладостями. Ребрик отметила, что обожает такое утро.

У меня сегодня целый день съемки. Поэтому специально проснулись пораньше, чтобы выпить всей семьей кофе со сладостями. Обожаю такое утро. У вас есть традиции "уютного утра"? Всем хорошего дня!

– написала в посте актриса.

Образ Лилии Ребрик

Телеведущая появилась перед камерой в майке с принтом и акцентом на небольшое декольте и длинной джинсовой юбке с высоким разрезом на ноге. Волосы она уложила ровно. Поскольку звезда отправлялась на съемки, где ей каждый раз делают профессиональный макияж, то решила утром не наносить косметику на лицо. Дополнила свой образ светлым часами.

Лилия Ребрик с родителями и сестрой / Instagram / @ liliia.rebrik

Семья телеведущей Лилии Ребрик / Instagram / @ liliia.rebrik