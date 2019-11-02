Родная сестра Бейонсе Соланж Ноулз рассталась с мужем после 11 лет отношений: подробности

15 Читати новину українською
Сестра Бейонсе Соланж Ноулз разводится с мужем
Сестра Бейонсе Соланж Ноулз разводится с мужем / SheKnows

33-летняя Соланж Ноулз, родная младшая сестра популярной певицы Бейонсе, сообщила о разводе с мужем Аланом Фергюсоном. Американская исполнительница и автор песен заявила, что ее жизнь в браке было далеко не сказочной.

На своей странице в Инстаграме сестра Бейонсе Соланж Ноулз решилась на откровенные признания. Она написала, что последние два года супружеской жизни с Аланом Фергюсоном были не из самых легких в ее жизни.

Читайте также: У отца Бейонсе диагностировали рак

В декабре 2017 года американская певица заявила, что страдает расстройством вегетативной нервной системы. Однако уточнять диагноз сестра Бейонсе не спешила из-за чего позже борьба с болезнью негативно сказалась на ее семейных отношениях.

Последние 2 года принесли мне больше физической и духовной эволюции, чем когда-либо прежде, мое тело не оставило мне выбора, кроме как прислушиваться и успокоиться. В этой тишине я начинаю свой путь, чтобы встретиться лицом к лицу с моим злейшим врагом – страхом,
– начала признание со слов об изменениях Соландж Ноулз.

После этого она добавила, что путь внутренней эволюции она решила пройти в одиночестве. А также призналась о разрыве отношений с Аланом Фергюсоном, которые продолжались 11 лет, 5 из которых знаменитости состояли в браке.

11 лет назад я встретила феноменального человека, изменившего всю мою жизнь. В начале этого года мы расстались. Это несправедливо, не обладать властью над своей собственной историей, когда ты сам можешь формировать и переписывать ее,
– написала сестра Бейонсе.

Стоит добавить, что Алан Фергюсон был автором и продюсером клипов Бейонсе. До свадьбы Соланж Ноулз и Алан встречались около семи лет. В 2014 году они поженились. Однако этот брак для 33-летней американки стал вторым. Ранее она была замужем за американским игроком в футбол Даниэлем Смитом. Они поженились в 2004 году, а уже в 2007 разошлись. В браке у них родился сын Даниэль Джулез, которому сейчас 15 лет.

Соланж Ноулз та Алан Фергюсон
Соланж Ноулз и Алан Фергюсон / Harper's Bazaar 

blog_ava
В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду
сегодня
3226
Автор: Марта Вересюк
Теги: Бейонсе LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
1 ноября 20:15 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 89
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
1 ноября 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 1524
Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
1 ноября 11:59 Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
616
Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
1 ноября 11:10 Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
Юлія Девда 231
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
1 ноября 09:53 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
97
Новости
Больше новостей
Залиште відгук