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Рок-группа U2 пожертвовала 10 миллионов евро на нужды ирландских медиков

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Группа U2 пожертвовала деньги на благотворительность / Фото из открытых источников

Ирландская рок-группа U2 передала 10 миллионов евро на закупку средств индивидуальной защиты для медиков в борьбе с COVID-19 в Ирландии. Сейчас это одна из крупнейших сумм, которую пожертвовали звезды на борьбу с пандемией.

Первый груз с закупленными средствами защиты для медиков уже доставили в столицу Ирландии Дублин. Согласно сообщению издания RTE, там были медицинские товары из Китая, среди которых: 40 аппаратов ИВЛ, около 60 тысяч пар очков, 200 тысяч масок и более миллиона одноразовых перчаток.

К теме Майли Сайрус с известным косметическим брендом отдали 10 миллионов долларов на борьбу с пандемией

Доставка такого масштабного груза стала возможной по инициативе ряда частных и государственных компаний. Весь проект был реализован в рекордные 10 дней.

Напомним, что за последние два месяца мировые знаменитости пожертвовали немало средств на различные нужды в борьбе с коронавирусом. Среди них – Рианна, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Джорджио Армани, Кьяра Ферраньи и Fedez, Майли Сайрус и другие.

Стоит добавить, что по состоянию на 9 апреля в Ирландии зафиксировано более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из которых – 235 стали летальными, а 25 человек выздоровели. В мире же насчитывается более 1,5 миллиона официально зарегистрированных больных коронавирусом.


Сколько времени коронавирус живет на поверхностях / Инфографика 24 канала

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Ирландия благотворительность
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