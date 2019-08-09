Роми Стрейд похвасталась упругими ягодицами: сексуальное фото "ангела" Victoria's Secret

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Роми Стрейд
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd

"Ангелы" Victoria's Secret хватают лето за пятки, проводя последний летний месяц рядом с морем и греясь на солнце. К примеру, голландская модель Роми Стрейд тоже похвасталась сексуальным снимком на фоне моря, а это означает, что "птичку" в графе "отдых" можно смело рисовать.

Даже модели, каждый день которых расписан по часам, находят время на отдых от подиумов, каблуков, макияжа и тяжелых образов. Тем более, если отпуск запланирован летом, то не сделать сексуальный кадр у моря, считалось бы преступлением.

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24-летняя Роми Стрейд, не нарушая традиций, поделилась со своими пятью миллионами поклонников соблазнительным снимком на фоне моря. Белокурая модель позировала перед камерой спиной, не засветив грудь или упругий пресс. Однако отлично продемонстрировав свои "сочные" ягодицы. Крошечный купальник лишь подчеркнул красивые формы нидерландской модели.

Ромі Стрейд
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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