Роналду установил новый рекорд по количеству подписчиков в Іnstagram

24 Читати новину українською
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду собрал рекордное количество подписчиков в своем Instagram.

На его страницу подписаны 150 миллионов поклонников.

Читайте также: Секреты идеального тела и крепкого здоровья от Криштиану Роналду

33-летний Роналду – первый человек на планете, соцсеть которого имеет столько подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitamina D ‍♂️

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Среди лидеров по количеству подписчиков есть и Селена Гомес – американская певица. Ее Instagram собрал 144,5 миллиона подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Also so stoked I got to show you a sneak peak at my @coach bag I designed

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

141 миллион поклонников на странице у еще одной известной американской певицы и актрисы Арианы Гранде.

Что касается футболистов, то вторую строчку после Роналду занимает Неймар из французского "ПСЖ". На его аккаунт подписано 109 миллионов человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O seu foco é a sua realidade

Допис, поширений EneJota neymarjr (@neymarjr)

Третье место достойно занял Лионель Месси, его Instagram собрал 105 миллионов поклонников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se viene algo grande... @OTRO #OTROisComing Something big is on its way... @OTRO #OTROisComing

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

 

Теги: LifeStyle Спорт Криштиану Роналду Instagram
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
сегодня 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 6
Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
сегодня 16:27 Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
3340
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
1 января 17:55 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 40247
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
1 января 17:29 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
59476
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 167
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 2018 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 3088
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук