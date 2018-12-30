Роналду установил новый рекорд по количеству подписчиков в Іnstagram

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду собрал рекордное количество подписчиков в своем Instagram.

На его страницу подписаны 150 миллионов поклонников.

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33-летний Роналду – первый человек на планете, соцсеть которого имеет столько подписчиков.

Среди лидеров по количеству подписчиков есть и Селена Гомес – американская певица. Ее Instagram собрал 144,5 миллиона подписчиков.

141 миллион поклонников на странице у еще одной известной американской певицы и актрисы Арианы Гранде.

Что касается футболистов, то вторую строчку после Роналду занимает Неймар из французского "ПСЖ". На его аккаунт подписано 109 миллионов человек.

Третье место достойно занял Лионель Месси, его Instagram собрал 105 миллионов поклонников.