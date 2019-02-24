Роскошь и блеск: актриса Эмилия Кларк покрасовалась на красной дорожке Оскар-2019

35 Читати новину українською
Оскар-2019: Эмилия Кларк
Оскар-2019: Эмилия Кларк / Twitter / @THR

Голливудская актриса Эмилия Кларк, известная по участию в сериале "Игра престолов", не пропустила церемонию награждения Оскар-2019. В знаменитый Dolby Theatre, где традиционно проходит премия, звезда прибыла в эффектном платье, которое привлекло внимание всех мировых СМИ.

В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе проходит одно из самых громких кинособытий года – вручение наград Оскар-2019. Немало актеров претендуют на престижную награду, потому Dolby Theatre превратился в своеобразную мекку голливудских звезд.

Читайте также: Церемония награждения премии Оскар-2019: онлайн-трансляция

Кроме номинантов на Оскар-2019, на красной дорожке засветились знаменитости, которые приехали поддержать своих коллег. Среди них – актриса Эмилия Кларк. И хотя она не претендует на заветную статуэтку, однако выйдет на главную сцену, чтобы вручить награду победителям.

Надеюсь, это будет прекрасный вечер, – написала перед церемонией Эмилия Кларк.

Для знакового события Эмилия Кларк выбрала роскошное сверкающее платье лавандового цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды и напоминал стиль "Золотого Голливуда". К эффектному образу Эмилия подобрала украшения и обувь на каблуке. Выпрямленные волосы и лаконичный макияж завершили ее look для красной дорожки Оскара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Deadline Hollywood (@deadline)

 

blog_ava
Тимошенко с булавой, Коммунальщик Зеленский и "Ляшкобусы": что делают кандидаты перед выборами
24 февраля
368
Теги: Новости LifeStyle Оскар-2019 Голливуд LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
За кого вы будете болеть на Оскаре: топ-6 опросов в главных номинациях
24 февраля 15:23 За кого вы будете болеть на Оскаре: топ-6 опросов в главных номинациях
439
Оскар-2019: список номинантов престижной премии
24 февраля 13:05 Оскар-2019: список номинантов престижной премии
30073
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
23 февраля 15:37 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 3585
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
23 февраля 13:40 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
9816
Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
22 февраля 20:00 Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
Євгенія Мазур 352
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук