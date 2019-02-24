Роскошь и блеск: актриса Эмилия Кларк покрасовалась на красной дорожке Оскар-2019

Голливудская актриса Эмилия Кларк, известная по участию в сериале "Игра престолов", не пропустила церемонию награждения Оскар-2019. В знаменитый Dolby Theatre, где традиционно проходит премия, звезда прибыла в эффектном платье, которое привлекло внимание всех мировых СМИ.

В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе проходит одно из самых громких кинособытий года – вручение наград Оскар-2019. Немало актеров претендуют на престижную награду, потому Dolby Theatre превратился в своеобразную мекку голливудских звезд.

Читайте также: Церемония награждения премии Оскар-2019: онлайн-трансляция

Кроме номинантов на Оскар-2019, на красной дорожке засветились знаменитости, которые приехали поддержать своих коллег. Среди них – актриса Эмилия Кларк. И хотя она не претендует на заветную статуэтку, однако выйдет на главную сцену, чтобы вручить награду победителям.

Надеюсь, это будет прекрасный вечер, – написала перед церемонией Эмилия Кларк.

Для знакового события Эмилия Кларк выбрала роскошное сверкающее платье лавандового цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды и напоминал стиль "Золотого Голливуда". К эффектному образу Эмилия подобрала украшения и обувь на каблуке. Выпрямленные волосы и лаконичный макияж завершили ее look для красной дорожки Оскара.