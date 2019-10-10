Роскошь и сияние: Анджелина Джоли в невероятном платье пришла на премьеру "Малефисенты 2"

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Getty Images

Звезда голливудского кино Анджелина Джоли продолжает промотур по популярным городам вместе с премьерной лентой "Малефисента: Владычица тьмы". Для появления на дебютном показе фильма в Лондоне она выбрала блестящее в прямом и переносном смысле платье.

Во многих городах мира фанаты Анджелины Джоли уже успели оценить ее работу во второй части популярного фэнтезийного фильма "Малефисента". Однако лондонские поклонники имели возможность только вчера, 9 октября, насладиться премьерным показом "Малефисента: Владычица тьмы" и одновременно присутствием любимой голливудской дивы.

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Для появления на красной дорожке кинодворца в Лондоне Анджелина Джоли выбрала по-королевски роскошное платье от Ralph & Russo, которое дизайнеры создали специально для нее по индивидуальному заказу.

Длинный шлейф из тюля и шифона потрясающе тянулся позади актрисы, создавая настоящий образ харизматичной колдуньи. Платье было украшено пайетками, бусинами и пауками из камней Swarovski. Такой наряд подчеркнул нежность 44-летней Анджелины Джоли. Однако, чтобы не перенгрузить ее образ роскошью, стилисты подобрали для нее легкий макияж и аккуратную прическу. Сама же Джоли решила надеть продолговатые алмазные серьги и кольца.

Стоит добавить, что на премьере в Лондоне звездную мамочку в очередной раз прилетели поддержать ее дети, а именно Шайло, Захара, Пакс и Вивьен. Каждый из ее потомков отличался своим стилем и только 14-летняя Захара также выбрала платье от того же бренда, что ее мама.

Анджеліна ДЖолі
Анджелина Джоли / Getty Images

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

Джолі
Анджелина Джоли / Getty Images

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Стиль и мода Анджелина Джоли
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