Роскошная Белла Хадид снялась для серии Vogue Beauty: эффектные фото

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Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Несмотря на то, что Белле Хадид всего 22 года, количество ее съемок для обложек популярного глянца перечислить будет невозможно. Да, очередная фотосессия модели для журнала состоялась на днях и стала одной из самых особенных.

Знаменитая американская модель часто позирует перед камерами лучших фэшн-фотографов в нарядах от люксовых брендов для обложек журналов. И это не удивительно. Ведь с такой фигурой, как у Беллы грех скрывать ее за рамками фото.

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Однако накануне модель удивила своих поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram снимки с фотосессии для японского Vogue Beauty.

На фотографиях Белла Хадид появилась с ярким макияжем, демонстрируя тени для век, румяна, помаду для губ и другие косметические средства от Dior.

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

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Теги: LifeStyle Мода Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
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