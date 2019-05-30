Роскошная Рози Хантингтон-Уайтли снялась в сексуальной кампании

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

32-летняя американская модель не перестает презентовать новые коллаборации со знаменитыми брендами. На днях Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала серию соблазнительных фото в нижнем белье.

Знаменитая "ангел" Victoria's Secret обладает незаурядной харизмой и идеальным телом. Как следствие усердной работы над собой, она часто радует новыми коллаборациями с бельевыми брендами. Новую серию снимков в нижнем белье Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала на своей странице в Instagram.

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По сомнительному качеству фотографий можно понять, что это лишь частичка бекстейджа, а основную часть фото модель придерживает на "десерт". На обнародованных снимках блондинка позирует в темном белье, сидя и лежа на полу рядом с розовым диваном. Бюстгальтер и трусики украшены вставками из кружева, а крошечные размеры пленительного набора только подчеркивают красивые формы 32-летней модели.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Мода
Источник: LifeStyle 24
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