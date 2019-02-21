Роскошные образы с красной дорожки Brit Awards-2019 – фото

48 Читати новину українською
Brit Awards-2019: эффектные образы с красной дорожки
Brit Awards-2019: эффектные образы с красной дорожки / www.gettyimages.com

В Лондоне отгремело одно из знаковых событий года – вручение наград Brit Awards-2019. Выдающиеся артисты приехали в столицу, чтобы получить престижные награды.

Как известно, Brit Awards-2019 является британским аналогом Грэмми. Поэтому престижные награды мечтают получить немало известных певцов. Заполучить награду таки удалось Дуа Липе, Кельвину Харрису, Бейонсе и Jay-Z, Ариане Гранде, The 1975, Пинк и многим другим знаменитым вокалистам. Немало звезд выполнили свои хиты на сцене Brit Awards-2019, что непременно запомнится зрителям.

Читайте также: В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards: лучшие песни и исполнители

Однако не только яркими выступлениями и наградами отметилась престижная церемония. Знаменитости имели прекрасную возможность, чтобы засветить свои роскошные наряды. Журналисты LifeStyle 24 подобрали лучшие образы певцов, которые они показали на красной дорожке Brit Awards-2019.

Модель Вінні Харлоу
Модель Винни Харлоу / Getty Images

Телеведуча Ай Одуду
Телеведущая Ай Одуду / Getty Images

Співак Ліам Пейн
Певец Лиам Пейн / Getty Images

Музикантка Грейс Чатто
Музыкантка Грейс Чатто / Getty Images

Акторка Емілі Атаки
Актриса Эмили Атаки / Getty Images

Співачка Пінк
Певица Пинк / Getty Images

Артистка Клер Річардс
Артистка Клэр Ричардс / Getty Images

Співачка Джесі Нелсон
Певица Джесси Нелсон / Getty Images

Вінні Харлоу
Винни Харлоу и Лиам Пейн / Getty Images

Келвін Харріс і Дуа Ліпа
Кэлвин Харрис и Дуа Липа / Getty Images

Х'ю Джекман
Хью Джекман / Getty Images

blog_ava
В Киеве задержали 2 воров в законе и российского криминального авторитета: видео
сегодня
577
Теги: LifeStyle Стиль и мода Музыка Награды Великобритания
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роскошные образы с красной дорожки Brit Awards-2019 – фото
сегодня 11:18 Роскошные образы с красной дорожки Brit Awards-2019 – фото
46
Правдивая история бренда Victoria's Secret
20 февраля 20:30 Правдивая история бренда Victoria's Secret
Марія Ягодка 76
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
20 февраля 19:45 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
206
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
20 февраля 18:30 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
957
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
20 февраля 18:02 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
4363
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
20 февраля 17:29 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
174
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук