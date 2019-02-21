Роскошные образы с красной дорожки Brit Awards-2019 – фото

В Лондоне отгремело одно из знаковых событий года – вручение наград Brit Awards-2019. Выдающиеся артисты приехали в столицу, чтобы получить престижные награды.

Как известно, Brit Awards-2019 является британским аналогом Грэмми. Поэтому престижные награды мечтают получить немало известных певцов. Заполучить награду таки удалось Дуа Липе, Кельвину Харрису, Бейонсе и Jay-Z, Ариане Гранде, The 1975, Пинк и многим другим знаменитым вокалистам. Немало звезд выполнили свои хиты на сцене Brit Awards-2019, что непременно запомнится зрителям.

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Однако не только яркими выступлениями и наградами отметилась престижная церемония. Знаменитости имели прекрасную возможность, чтобы засветить свои роскошные наряды. Журналисты LifeStyle 24 подобрали лучшие образы певцов, которые они показали на красной дорожке Brit Awards-2019.



Модель Винни Харлоу / Getty Images



Телеведущая Ай Одуду / Getty Images



Певец Лиам Пейн / Getty Images



Музыкантка Грейс Чатто / Getty Images



Актриса Эмили Атаки / Getty Images



Певица Пинк / Getty Images



Артистка Клэр Ричардс / Getty Images



Певица Джесси Нелсон / Getty Images



Винни Харлоу и Лиам Пейн / Getty Images



Кэлвин Харрис и Дуа Липа / Getty Images