Российские гастролеры выступят в финале "Танцев со звездами 2019"

Организаторы "Танцев со звездами 2019" завершают последние приготовления к грандиозному финалу, который пройдет 24 ноября. В канун шоу они обнародовали список артистов, которые выступят в прямом эфире проекта. Среди них – известные любители гастролей в России Макс Барских и MARUV.

По словам представителей "Танцев со звездами 2019", каждая из звездных пар исполнит по три постановки. А вот в промежутках между различными этапами проекта выступят знаменитые украинские артисты и группы. Так, в прямом эфире на паркете шоу зажжет Макс Барских, который в марте 2019 года дал громкий сольный концерт в Москве, а впоследствии принял участие в церемонии награждения премиями "ЖАРА". На отечественном проекте он исполнит телевизионную версию песни "Лей, не жалей".

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Кроме этого, в финале зрители увидят скандальную MARUV, которая была участницей "Танцев со звездами 2019". Певица уже выступала на шоу на "Вечере Хеллоуина", поэтому пообещала поразить всех новым эффектным номером. Какую же песню исполнит MARUV, пока неизвестно.



"Танцы со звездами 2019": финал / Instagram / @tanci1plus1

Известно, что гостями вечера станут не только Макс Барских и MARUV. В финале шоу выступит Michelle Andrade с песней "Не знаю". На паркете она покажет яркую постановку с судьей "Танцев со звездами 2019" Франциско Гомесом. Будет поражать и Тина Кароль, которая подарит зрителям настоящую рождественскую атмосферу и выполнит трек с DZIDZIO и Юлией Саниной. Впервые на проекте выступит Настя Каменских, которая зажжет со своим успешным хитом Elefante. А вот группа "Время и Стекло" исполнит в прямом эфире трек Balensiaga.

Интересно, что впервые ведущими балкона будут сразу несколько украинских артистов. По очереди встречать финалистов после выступлений Олег Винник, Дзидзьо, Ольга Горбачева и солистка The Hardkiss Юлия Санина. А вот за главный кубок поборются Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Чем отметится последний выпуск развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019" – зрители узнают уже вечером 24 ноября. А пока журналисты LifeStyle 24 предлагают принять участие в опросе и проголосовать за любимую пару.