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Российский певец Валерий Сюткин после заявлений о "блестящей" аннексии Крыма выступит в Украине

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Российский певец Валерий Сюткин / Instagram / @syutkin_valeriy

Выступление бывшего солиста рок-группы "Браво" запланировано на 27 апреля в столичном "Дворце Украина". Певец активно поддерживал российскую аннексию Крыма и назвал ее "восстановлением исторической справедливости". Заметим, что во второй раз организаторами концерта российских исполнителей со скандальной репутацией является одна и та же компания.

Согласно анонсу, в апреле в Украину с концертом приедет российский певец Валерий Сюткин, который в начале 90-х входил в состав рок-группы "Браво". Его выступление запланировано в одной из крупнейших концертных площадок – "Дворце Украина".

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Исполнитель считает отделение Крыма от России исторической ошибкой, а его аннексию – "блестящей" операцией Владимира Путина.

Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость, наверное, восстановлена,
– заявил Валерий Сюткин в интервью Дмитрию Гордону 2014 года.

Впоследствии певец заверил, что не имеет никакого желания провоцировать раздор своими выступлениями. Именно поэтому он на некоторое время отказался от громкой концертной деятельности, и убеждал, что все его ближайшие выступления будут частными. Судя по всему, теперь Валерий Сюткин изменил свою позицию.

валерій сюткін

Скандальный Валерий Сюткин выступит в Киеве / PalaceUkraine

Напомним, что российский и советский артист Александр Серов также планирует дать концерт в Киеве. Он охотно выступил перед жителями оккупированного Крыма в 2017 году. После этого в одном из интервью мужчина заявил, что Служба безопасности Украины запретила ему въезд в государство.

Стоит отметить, что организаторами обоих концертов стала организация ООО "Кронас Бизнес-Групп", которая занимается проведением различных развлечений в течение восьми лет.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости России Скандал Новости Киева
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