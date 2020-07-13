Российский актер Антон Пампушный не попал на территорию Украины. Ему запретили въезд в страну на три года после посещения аннексированного Крыма 2019 года.

Как информирует Интерфакс-Украина, сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну еще одного российского актера. 38-летний Антон Пампушный прилетел в Борисполь рейсом из Франкфурта. В прошлом году он посещал аннексированный Крым, однако во время разговора с пограничниками этот факт отрицал.

Читайте также Элджею разрешили въезд в Украину: суд отменил решение СБУ

Антон Пампушный был замечен в Крыму на одном из фестивалей. Кроме того, он сыграл одну из главных ролей в фильме "Балканский рубеж". Сцены боевика снимали и на оккупированном полуострове 2019 года.

Теперь Антону Пампушном запрещен въезд в Украину на три года.

Что известно об Антоне Пампушном?

Актер известен благодаря съемкам в биографических фильмах. Первой успешной работой Антона Пампушного стал исторический фильм "Александр. Невская битва", в котором он сыграл главного персонажа князя Александра Невского. Ради съемок ленты он учился владеть древнерусским мечом и ездить верхом на лошади.

Актер также перевоплощался в Алешу Поповича в фэнтези "Реальная сказка". На его счету немало картин и сотрудничество с французскими режиссерами. Антон Пампушный женат на актрисе Монике Гроссман, с которой воспитывает 5-летнего сына.