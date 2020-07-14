В Украину пытался попасть российский актер Антон Пампушный. Мужчина прилетел в Киев из Франкфурта и не мог объяснить цель своего визита. Оказалось, ранее актер имел съемки в оккупированном Крыму, что и стало причиной запрета для въезда.

Как сообщает Госпогранслужба на официальном сайте, актеру запретили въезд в Украину на 3 года. Его имя решили не рассекречивать, добавив, что попытку попасть в столицу он совершил 13 июля, а запрет в паспорте поставили после того, как узнали, что россиянин снимался в пропагандистском фильме "Балканский рубеж". Ленту частично финансировало правительство РФ, а съемки проходили в оккупированном Крыму.

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Во время разговора с пограничниками Антон Пампушный не признавал, что посещал аннексированный полуостров. Однако на странице в инстаграме звездного россиянина было несколько фото, которые свидетельствовали об обратном. Кроме съемок фильма "Балканский рубеж", Антон Пампушный был гостем российского фестиваля в 2019 году.



Российский актер Антон Пампушный в оккупированном Крыму / Фото Госпогранслужба

Что известно о фильме "Балканский рубеж"

Лента является общим проектом Сербии и России. По сюжету, в 1999 году российские военные якобы провели спецоперацию, чтобы защитить Косово от НАТО. Пропагандистский фильм содержит искаженные факты по истории, поэтому его показ запрещен на территории Украины.

Сами же съемки боевика проходили в основном в России. Однако локациями для фильма "Балканский рубеж" также стали города Сербии и аннексированного Крыма. Премьера ленты прошла в 2019 году, а главные роли там исполнили Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Равшана Куркова, Гойко Митич и Роман Курцын.

Но Пампушный стал не единственной звездой фильма, кому запретили въезд в Украину. В августе 2019 года Милош Бикович заявлял, что также не может попасть в Киев из-за запрета украинских пограничников.