"Рождественская история" по мотивам Чарльза Диккенса: вышел первый трейлер с Томом Харди
Уже в декабря 2019 года запланирована одна из самых ожидаемых предновогодних экранизаций – "Рождественская история" по мотивам книги Чарльза Диккенса. В сети уже появился первый трейлер к минисупериалу вместе с Томом Харди, Шарлоттой Райли и другими популярными актерами.
В январе 2019 года стало известно, что создатель популярного сериала "Острые козырьки" Стивен Найт займется экранизацией пяти книг Чарльза Диккенса и первым произведением, за которое он возьмется, будет "Рождественская песнь в прозе, или рождественский рассказ с привидениями".
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Также тогда авторы идеи сообщили, что минисериал, состоящий из трех серий, выйдет в декабре 2019 года. Создатели сдержали свое слово и накануне премьеры на ютуб-канале BBC опубликовали первый трейлер "Рождественской истории".
Как можно заметить на видео, новая экранизация книги Чарльза Диккенса будет отличаться от предыдущих своей мрачностью. Пока у Стивена Найта и Ника Мерфи запланировано три серии "Рождественской истории". Вполне вероятно, что в каждом из эпизодов будет рассказываться об одном из призраков, которые посетили скрягу Скруджа накануне Рождества.
Смотреть первый трейлер к фильму "Рождественская история" 2019: видео
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