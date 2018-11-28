Рождественский пост 2018 начнется 28 ноября и продлится до 6 января 2019 года. Основная идея поста заключается в очищении души и тела перед праздником Рождества Христова. Рождественский пост – это один из четырех длительных религиозных постов в году. Он считается одним из самых суровых.

Что нельзя делать в Рождественский пост 2018:

1. Будьте сдержанными в еде

В Рождественский пост можно также овощи, фрукты, хлеб. Нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Запрещаются все продукты животного происхождения и крепкий алкоголь. Во время больших праздников, которые выпадут в период Рождественского поста разрешается выпить немного красного вина.

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Помните, что пост – это не диета, а духовное развитие. В среду и пятницу пища должна быть термически не обработанной. Рекомендуется есть орехи, сырые или квашеные овощи, сухофрукты, мед.

2. Следите за своим поведением

Постарайтесь внутренне измениться: станьте более добрыми, милостивыми, благороднее и щедрее. Не грешите и соблюдайте Божьи заповеди. Человек, который придерживается поста, но кричит, ругается, нарушает его. Такое поведение считается грехом.

В этот период внимательнее относитесь к своим мыслям и действиям. Во время поста думайте только о хорошем и не допускайте близко плохих мыслей. Не ссорьтесь с родными и близкими, не сплетничайте, избавьте себя от греховных мыслей. Проведите это время в молитве, которая изрядно вам поможет.

3. Воздержитесь от свадеб и громких празднований

Во время Рождественского поста нельзя венчаться. Если нет большой нужды, лучше не крестите детей в церкви. Постарайтесь меньше слушать веселую музыку, воздержитесь от танцев и зажигательных вечеринок. Также церковь запрещает супружеские обязательства, однако это решать только вам и мужу/жене. Не рекомендуется в этот период зачинать детей.

Врачи не рекомендуют придерживаться Рождественского поста:

– Беременным и кормящим;

– Детям до 12 лет;

– Людям с хроническим инфекционным заболеванием (туберкулез, вирусный гепатит);

– В период хирургического вмешательства (перед операцией и после нее);

– Онкологическим больным;

– При язве желудка и двенадцатеперстной кишки;

– При заболеваниях крови (анемия, лейкоз);

– Гастрит с повышенной кислотностью (изжога, эзофагит ревлюкс);

– Людям с заболеваниями нервной системы;

– Пожилого возраста, страдающих остеопорозом;

– При обменных заболеваниях (сахарный диабет);

- Студентам и школьникам в период большой умственной и психологической нагрузки.