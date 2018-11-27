Рождественский пост в 2018 году длится сорок дней и является одним из наиболее строгих в году. Несмотря на строгие ограничения в еде во время поста можно и нужно питаться разнообразно. В нашем материале вы найдете рецепты вкусных постных блюд на Рождественский пост 2018, которые вы сможете повторить у себя на кухне.

Известный украинский шеф-повар, выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и основатель гастромастерской Confiture Евгений Клопотенко поделился с редакцией Lifestyle24 своими авторскими рецептами горячих блюд, салатов и легких закусок для Рождественского поста 2018. Приготовьте эти блюда дома и убедитесь, что даже во время поста можно питаться вкусно и полезно.

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Салат с грушей и тыквой

Ингредиенты на 1 порцию:

– 60 г тыквы;

– 40 г груши;

– 30 г подсолнечного масла;

– 70 г микса салатов;

– 1 веточка мяты;

– 50 г орехов;

– тыквенные семечки – по желанию;

– соль по вкусу.

Для соуса:

– 5 г американской горчицы;

– 30 г подсолнечного масла;

– 5 г бальзамического уксуса.



Рецепт салата с грушей и тыквой

Как приготовить салат с грушей и тыквой:

1. Грушу и тыкву помойте и очистите от кожуры. Нарежьте их тонкими слайсами.

2. Разогрейте сковороду, добавьте подсолнечное масло. Если вы будете готовить салат после окончания поста – замените подсолнечное масло сливочным. Именно сливочное масло придает особую нежность тыкве.

3. Выложите на сковороду тыкву, обжарьте 1 минуту на среднем огне. Переложите тыкву на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

4. Для соуса смешайте горчицу, подсолнечное масло и бальзамический уксус.

5. В глубокую емкость положите листья салата, добавьте грушу, листья мяты, тыкву, орехи, полейте соусом, посолите и перемешайте.

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Гороховое пюре с вишнями

Пюре из гороха и вишни можно подавать как закуску или использовать в качестве гарнира. После окончания поста – попробуйте соединить это пюре с вашим любимым мясом.

Ингредиенты на 2 порции:

– 100 г замороженной вишни;

– 300 г замороженного гороха;

– мята;

– молотая корица;

– соль по вкусу.



Рецепт горохового пюре с вишнями

Как приготовить гороховое пюре с вишней:

1. Обдайте кипятком замороженные горох и вишню, чтобы они розморозились и стали мягкими. Если вы имеете больше времени, то лучше дайте продуктам разморозиться в холодильнике или при комнатной температуре.

2. Вылейте всю лишнюю воду после размораживания гороха и вишни. Измельчите их в блендере вместе с корицей и мятой. Посолите.

Совет: после окончания поста также в пюре можно добавить жирные сливки (50мл). Так вы получите еще более нежную консистенцию.

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Банан с луком и карри

После этого блюда ваша жизнь больше не будет прежней. Именно необычное сочетание овощей и фруктов в этом блюде позволят совершенно по-другому посмотреть на еду.

Ингредиенты на 3 порции:

– 2 банана;

– 2 красные луковицы;

– 50 г сливочного масла (масла – на ваше усмотрение, во время поста – просто не добавляйте его в блюдо или замените растительным маслом);

– 0.5 ч. л. карри;

– сок 1 лимона;

– соль по вкусу.

Как приготовить бананы с луком и карри:

1. Помойте бананы и нарежьте их кольцами (не очищайте от кожуры). Красный лук нарежьте полукольцами.

2. В маленькую кастрюльку выложите сливочное масло (в нашем случае – небольшое количество растительного масла), бананы и лук. Добавьте карри и протушите 10 минут. В конце посолите и добавьте сок лимона. Пробуйте и получайте удовольствие!

Карп по-тайски

Ингредиенты на 1 порцию:

– 1 карп;

– 50 г имбиря;

– 100 г моркови;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 лимон;

– 1 луковица;

– 1 ч. л. соевого соуса;

– перец чили – по вкусу;

– кинза, фенхель, анис – по вкусу.



Рецепт карпа по-тайски

Как приготовить карпа по-тайски:

1. Очистите карпа от внутренностей и помойте. Сделайте на карпе надрезы, посолите и поперчите.

2. Имбирь и морковь нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами. Чеснок измельчите. Из лимона выжмите сок.

3. В сковороду налейте растительное масло и хорошенько нагрейте. Рыбу выложите на разогретую сквороду, сверху выложите имбирь, морковь и полейте лимонным соком. Выложите остальные овощи и специи, приправьте рыбу и полейте соевым соусом.

4. Обжарьте рыбу с двух сторон до красивой корочки.

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Картошка с грибами

Ингредиенты на 3 порции:

– картофель 6 шт;

– сливочное масло-70 г (во время поста замените растительным маслом);

– грибы вешенки 100 г;

– лук 50 г;

– зубчик чеснока;

– соль, перец;

– розмарин.



Рецепт запеченного картофеля с грибами

Как приготовить картошку с грибами:

1. Разрежьте картофель вдоль на две части. Каждую часть разрежьте поперек, придерживайте пальцами, чтобы она не распалась.

2. Выложите картофель в форму на пергамент, смажьте маслом. Посолите, поперчите и добавьте розмарин. Зубчик чеснока раздавите плоской частью ножа и положите к картофелю. Поставьте картофель в разогретую духовку до 180°С.

3. Помойте грибы и нарежьте крупными кусками. Лук нарежьте очень мелко и обжарьте на сливочном масле несколько минут, добавьте грибы и перемешайте. Обжарьте грибы несколько минут, пока они не уменьшатся в размере.

4. Посыпьте картофель тушеными грибами и доведите картофель до готовности.

Вкусного поста! Делитесь в комментариях фотографиями ваших готовых блюд! Больше рецептов от Евгения Клопотенко вы можете найти на его сайте Klopotenko.com.