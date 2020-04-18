Рози Хантингтон-Уайтли – 33: самые жаркие фото супермодели
Английская супермодель, "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли празднует 33-летие. Она любит делиться с поклонниками фото, на которых предстает полуобнаженной. По случаю дня рождения звезды редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку ее самых жарких фотографий.
Карьеру Хантингтон-Уайтли начала в возрасте 16 лет. Тогда она училась в колледже. После отправки анкеты в поисках вакансии специалиста по связям с общественностью в модельное агентство Profile Models в Лондоне, работодатель предложил ей работать моделью. Дебют Рози состоялся в 2004 году на показе недели высокой моды в Нью-Йорке. В этом же году она снялась для обложек журналов Elle Girl и Teen Vogue.
Читайте также: Рози Хантингтон-Уайтли поделилась подробностями отношений со Стэтхэмом: Мгновенная химия
За время своей карьеры успела поучаствовать в рекламных кампаниях известных брендов, стала лицом коллекций одежды. С 2010 года является одним из "ангелов" Victoria's Secret.
Предлагаем посмотреть подборку самых сексуальных фотографий с фотоблога Рози.
Читайте также
-
Влад Яма устроил страстную фотосессию с женой в ванной: чувственные кадрысегодня , 19:34
-
Дома, в церкви или с семьей: где вы проведете Пасху – опроссегодня , 14:19
-
Жизнь Максима Михайлюка до участия в проекте "Холостяк": фотосегодня , 20:27
-
Как покрасить яйца свеклой на Пасху: интересные и простые идеи в фотографияхсегодня , 13:18
-
Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышной грудью в платье с глубоким декольте: жаркое фотосегодня , 21:36
-
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фотосегодня , 13:52