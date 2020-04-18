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Рози Хантингтон-Уайтли – 33: самые жаркие фото супермодели

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Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Английская супермодель, "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли празднует 33-летие. Она любит делиться с поклонниками фото, на которых предстает полуобнаженной. По случаю дня рождения звезды редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку ее самых жарких фотографий.

Карьеру Хантингтон-Уайтли начала в возрасте 16 лет. Тогда она училась в колледже. После отправки анкеты в поисках вакансии специалиста по связям с общественностью в модельное агентство Profile Models в Лондоне, работодатель предложил ей работать моделью. Дебют Рози состоялся в 2004 году на показе недели высокой моды в Нью-Йорке. В этом же году она снялась для обложек журналов Elle Girl и Teen Vogue.

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За время своей карьеры успела поучаствовать в рекламных кампаниях известных брендов, стала лицом коллекций одежды. С 2010 года является одним из "ангелов" Victoria's Secret.

Предлагаем посмотреть подборку самых сексуальных фотографий с фотоблога Рози.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Роузи Хантингтон-Уайтли Эротика
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