Рози Хантингтон-Уайтли едва не обнажила грудь в откровенном платье: фото

Рози Хантингтон-Уайтли – супермодель с ярким чувством стиля – в который раз поразила поклонников своим выходом в сексуальном образе, который выгодно подчеркнул стройную фигуру жены Джейсона Стэтхэма.

Британская супермодель продолжает поражать любителей моды своими новыми выходами. В субботу, 9 ноября, Рози в очередной раз попала в объективы папарацци.

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Модель выходила из своего отеля Crosby в Нью-Йорке и спешила на мастер-класс по макияжу собственного бренда Rose Inc. На мерприятии Рози выглядела сенсационно в черном платье, которое безупречно подчеркнуло плечи и грудь Хантингтон-Уайтли.

Звезда завершила свой образ босоножками на устойчивых каблуках, которые были украшены бриллиантами. В руках возлюбленная Джейсона Стэтхэма держала черный клатч, а лицо скрывали солнцезащитные очки.



Рози Хантингтон-Уайтли/ Getty Images



Рози Хантингтон-Уайтли/ Getty Images



Рози Хантингтон-Уайтли/ Getty Images



Рози Хантингтон-Уайтли/ Getty Images

Розы Хантингтон-Уайтли на протяжении последних выходов предпочитает интересные наряды с эффектным вырезом на декольте. На днях модель примерила соблазнительный жакет с брюками и босоножками на каблуках, чем очаровала армию фанатов.



Рози Хантингтон-Уайтли/ Getty Images



Рози Хантингтон-Уайтли/ Getty Images