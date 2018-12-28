Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась идеальным прессом: пикантные фото

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @heidiklumrosiehw

Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли поделилась со своими поклонниками в социальных сетях соблазнительными фото с недавнего отдыха перед Новым годом.

Новые фото Рози опубликовала на своей странице в Instagram.

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Модель отправилась отдыхать вместе со своим 51-летним женихом Джейсоном Стэтхэмом и их сыном Джеком в теплые края.

Возлюбленная Стэтхэма не забыла о поклонниках в сети и показала роскошные фото с путешествия. Так, на одном из снимков Рози демонстрирует идеальную фигуру в крошечном коричневом купальнике в бассейне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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