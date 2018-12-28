Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась идеальным прессом: пикантные фото
Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли поделилась со своими поклонниками в социальных сетях соблазнительными фото с недавнего отдыха перед Новым годом.
Новые фото Рози опубликовала на своей странице в Instagram.
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Модель отправилась отдыхать вместе со своим 51-летним женихом Джейсоном Стэтхэмом и их сыном Джеком в теплые края.
Возлюбленная Стэтхэма не забыла о поклонниках в сети и показала роскошные фото с путешествия. Так, на одном из снимков Рози демонстрирует идеальную фигуру в крошечном коричневом купальнике в бассейне.
Источник: 24 канал
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