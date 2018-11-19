Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась своей сексуальной фигурой: соблазнительные фото

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / www.instagram.com/rosiehw

Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли поделилась со своими поклонниками пикантными фото с недавнего отдыха. Английская модель продемонстрировала, что она в прекрасной форме.

Рози Хантингтон-Уайтли всего несколько дней назад вернулась с Сейшельских островов. Чтобы запечатлеть момент не только в памяти, модель устроила себе сексуальную фотосессию на пляже во время захода солнца.

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На одном из снимков Рози лежит на светлом песке в красном купальнике, подпирая голову одной рукой. В следующей серии, которую жена Джейсона Стэтхэма опубликовала на своей странице в Instagram, она стоит возле пальмовых листьев в разных позах с зачесанными назад волосами. Пляжный образ модели дополнили крупные серьги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Роузі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw

Роузі Гантінгтон-Вайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram @rosiehw

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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