Рози Хантингтон-Уайтли пришла на светское событие в роскошном платье: фото

Не знаешь, что одеть – выберите крошечное черное платье. Это правило от Коко Шанель прекрасно знает модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая пришла на светское событие в роскошном темном платье.

Как известно, после рождения сына Рози Хантингтон-Уайтли решила не делать паузу в модельной карьере. Сейчас маленькому Джеку исполнилось 2 года, а его звездная мама активно расширяет круг сотрудничества и появляется на обложках модных глянцев. Кроме этого, она недавно стала и бьюти-дизайнером.

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На днях в Лондоне прошел специальный ланч, организованный брендом Hourglass Cosmetics. Рози Хантингтон-Уайтли наладила сотрудничество с компанией и специально для нее сняла серию видеоуроков по нанесению макияжа, используя собственные разработки. Поэтому светское событие модель не могла пропустить, посетив его в роскошном наряде.

Перед камерами манекенщица красовалась в черном коктейльном платье с асимметричным кроем. Наряд с одной стороны имел рукав, а с другой – обнажал хрупкие плечи звезды. Пикантности добавлял и разрез, благодаря которому волшебная Рози показала свои стройные ноги. Босоножки на каблуке завершили потрясающий образ красавицы.



Рози Хантингтон-Уайтли/ Getty Images

А вот что касается выбора имиджа, то Рози Хантингтон-Уайтли обошлась без экспериментов. На светском ланчи она престала с идеальными голливудскими локонами и нюдовым макияжем с акцентом на глаза. Выглядела модель потрясающе, что отметили все участники события.



Модель Рози Хантингтон-Уайтли/ Instagram / @rosiehw