Рози Хантингтон-Уайтли снялась в сексуальной фотосессии для глянца

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Рози Хантингтон-Уайтли в сексуальной съемке / Instagram / @rosiehw

Знаменитая британская модель Рози Хантингтон-Уайтли отдает немало свободного времени для своих фэшн-проектов. Однако манекенщица не забывает о глянце, который помог ей обрести бешеную популярность в мире.

В одном из интервью Рози Хантингтон-Уайтли объяснила, почему она не пропускает мероприятия, которые устраивает журнал Harper's Bazaar. Модель отметила, что для нее это издание является особенным, ведь благодаря этому сотрудничеству ее карьера резко пошла вверх. Поэтому Роге Хантингтон-Уайтли охотно принимает предложения глянца для съемок.

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На этот раз манекенщица стала звездой декабрьского выпуска Harper's Bazaar Greece. Авторы жаркой фотосессии решили акцентировать внимание на сексуальном виде Рози Хантингтон-Уайтли и ее аристократических чертах лица. Поэтому модель предстала в несколько откровенных образах в стиле 90-х. Платье без бретелек, леопардовые принты, соблазнительные боди и белье, лаковый плащ, чулки в горошек, высокие перчатки – чего только не подобрали стилисты для горячей фотосессии модели. В то же время представители глянца решили не делать яркого макияжа, подчеркнув естественную красоту Рози.


Рози Хантингтон-Уайтли снялась в сексуальной съемке / Instagram / @rosiehw

Кроме этого, на официальном инстаграм-странице модель показала сразу три эффектные обложки греческого издания. На одном фото Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед поклонниками в черной миниюбке с сексуальным кроем, а на других – в штанах, черном бюстгальтере и верхней одежде. К съемке авторы проекта привлекли желтое авто, которое добавило американского колорита кадрам. На каждой из обложек Рози Хантингтон-Уайтли выбрала соблазнительные позы, которые в сочетании с ее образом выглядели очень жарко.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі у грецькому глянці
Модель Рози Хантингтон-Уайтли в греческом глянце / Instagram / @rosiehw

Harpers Bazaar
Harper's Bazaar пригласил к сотрудничеству Рози Хантингтон-УайтлиInstagram / @rosiehw

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Мода Роузи Хантингтон-Уайтли LifeStyle
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