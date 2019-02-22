Рози Хантингтон-Уайтли снялась в сексуальной кампании для бельевого бренда

Знаменитая английская супермодель получила предложение представить новую коллекцию белья популярного бренда Marks&Spencer, от которой не смогли отказаться. В рекламной кампании 31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли ярко продемонстрировала свою идеальную форму.

Девушка знаменитого голливудского актера Джейсона Стэтхэма появилась в сексуальной коллаборации с британским брендом Marks&Spencer. В результате плодотворного сотрудничества Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала фото с бэкстейджа на своей странице в Instagram.

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Что интересно, супермодель предстала не только как представитель новой коллекции, но и как разработчик нижнего белья. К слову, Рози уже не впервые создает ее вместе с брендом Marks & Spencer.

На снимках 31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли сексуально позировала в двух вариантах белья: белом и зеленом. Светлый комплект, изюминкой которого были вставки из кружева, прекрасно подчеркивал шоколадный загар супермодели. А белье зеленого цвета отличилось насыщенным изумрудным цветом и блестящей шелковой тканью в сочетании с кружевом.

Также благодаря таким откровенным снимкам поклонники еще раз убедились, что Рози Хантингтон-Уайтли находится в прекрасной форме.



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw