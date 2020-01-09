Рози Хантингтон-Уайтли стала лицом коллекции белья: фото обольстительной звезды

Американская супермодель на протяжении нескольких лет сотрудничает с известным британским брендом белья и домашней одежды Rosie Autograph. На этот раз знаменитость не только примерила образы для съемки кампейна, но и выступила одним из соавторов новой коллекции.

32-летняя модель, которая прославилась благодаря модным показам Victoria's Secret, достаточно часто становится лицом престижных глянцев и именитых брендов. Прошло почти семь лет со времени ее сотрудничества с британской маркой Rosie Autograph. Рози Хантингтон-Уайтли неустанно удивляет поклонников новыми соблазнительными съемками в роскошном белье.

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Так, на днях на личной странице знаменитой красавицы появились кадры рекламной фотосессии в очередной коллекции. Особенностью представленной одежды является то, что американка наконец решилась присоединиться к процессу создания белья. Ключевым элементом ее нижней одежды является комфорт и нежность.

Рози Хантингтон-Уайтли примерила несколько комплектов, в очередной раз убедив общественность в своих безупречных формах.



Рози Хантингтон-Уайтли для бренда Rosie Autograph / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли для бренда Rosie Autograph / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли для бренда Rosie Autograph / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли для бренда Rosie Autograph / Instagram / @marksandspencer Рози Хантингтон-Уайтли для бренда Rosie Autograph / Instagram / @marksandspencer