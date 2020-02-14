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Руководители кинопремии "Сезар" уволились после скандала с режиссером Романом Полански

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Режиссер Роман Полански / Getty Images

Руководство, которое учредило самую престижную французскую кинопремию "Сезар", ушло в отставку в полном составе. Причиной такого решительного шага стал скандал с фильмом режиссера Романа Полански "Офицер и шпион", который в этом году был номинирован в 12 категориях.

Как сообщает издание Deadline, руководство Французской академии искусств и кино решило уйти в отставку сразу после проведения ежегодной кинопремии "Сезар", которая состоится уже 28 февраля. О таком решении деятели индустрии заявили накануне, 13 февраля.

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В официальном обращении отмечается, что поступок стоит расценивать, как "знак уважения к тем, кто создавал кино в 2019 году". Организаторы убеждены, что так удовлетворят требования общественности и позволят церемонии "Сезар" стать настоящим праздником кино.

На такой шаг руководство Французской академии искусств и кино решилось из-за многочисленных резонансных скандалов, которые были связаны с творческой деятельностью режиссера Романа Полански. Наибольший шквал критики вызвало то, что его картина "Офицер и шпион" была представлена сразу в 12 номинациях "Сезар". Общество выступило против того, чтобы награждать беглеца и насильника.

Кроме того, премия "Сезар" получала обвинения в элитарности и гендерном неравенстве, ведь 65% жюри – мужчины. Тогда руководство объявило о намерении модернизировать систему, однако, похоже, эта ответственная миссия ляжет на плечи новых членов Французской академии искусств и кино.

За свои 86 лет Роман Полански неоднократно попадал в громкие скандалы. Он признан виновным в растлении 13-летней Саманты Геймер, а в ноябре в этом году французская актриса Валентин Монье призналась, что стала жертвой сексуального насилия в 18 лет. Режиссеру удалось избежать наказания, откупившись суммой в размере 4,5 миллиона долларов, что составляет около 110 миллионов гривен.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Секс-скандал Кино
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