Руслана презентовала новый музыкальный проект: фото и видео

Известная украинская исполнительница Руслана на днях в Киеве презентовала новый музыкальный проект. Певица представила видеоработу "Мы ветер" и миниальбом с одноименным названием. Поддержать артистку пришли ее коллеги по шоу-бизнесу.

Руслана Лыжичко начала новый этап в своей карьере, презентовав проект. В столице Украины она представила музыкальный ролик "Мы ветер"(We are wind) и миниальбом с одноименным названием в поп-этно стиле, в который входят четыре композиции. Фотографиями с презентации звезда поделилась на своей странице в инстаграме.

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Видеоработу, что состоит из элементов футуристики и попарта, показали на огромном экране в киевском кинотеатре "Оскар". Клип посвящен переходу человечества на новую культуру энергии.

В комментарии сайта ТСН.ua певица рассказала, что она и ее команда полностью отказываются от формата простых социальных видео и переходят на стиль попарт культуры.

Поддерживали коллегу звезды шоу-бизнеса, среди которых были Катя Осадчая и Игорь Кондратюк. Гостям на большом экране показали видеоклип на песню исполнительницы "Мы ветер". Его снимали на ветряке в Херсонской области. Руслана создавала уникальный сюжет на башне ветрогенератора на высоте 120 метров над уровнем моря.

Мы показали прогрессивное и чрезвычайно инновационное, довольно амбициозное видение завтрашнего дня. Видим будущее всего человечества и свою жизнь на чистой энергии. Со своей стороны я сделала призыв и сказала, что музыка презентована мной, уже сделана на чистой энергии. Ветряк, на который поднялась, чтобы снять свое видео – это уже сцена. Как певица, я использую микрофон для того, чтобы призвать человечество переходить на чистую энергию,

– рассказала Руслана.

Предлагаем посмотреть серию фотографий с презентации этого проекта.



Представление музыкального проекта Русланы / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Руслана выступает на презентации своего нового проекта / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Певица Руслана / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Руслана дает комментарий телеканалу / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Руслана и Игорь Кондратюк/ Instagram / @ruslana.lyzhychko



Руслана презентует проект / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Катерина Осадча та Руслана / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Презентация музыкального проекта Русланы / Instagram / @ruslana.lyzhychko

Презентация нового музыкального проекта Русланы: смотрите видео онлайн

Как Руслана снимала клип "Мы ветер": смотрите видео онлайн