Рыжеволосая и на велосипеде: Энн Хэтэуэй снимается в новом сериале "Современная любовь"

Для голливудской актрисы Энн Хэтэуэй не составляет труда менять цвет волос трижды в год. Для новой ленты "Современная любовь", в которой актриса играет главную роль, она перекрасилась в рыжий и прокатилась по центру Нью-Йорка на велосипеде.

Оскароносная актриса Энн Хэтэуэй меняет свой имидж уже третий раз за год. Сначала она из эпатажной брюнетки стала платиновой блондинкой ради съемок в фильме "Море соблазна". Теперь она участвует в съемках сериала " Современная любовь "("Modern Love"), в котором она станет главной героиней. И для этой роли ей пришлось пополнить ряды рыжеволосых.

Читайте также: Какая деталь сценария заставила Ким Кэтролл отказаться от участия в известной ленте

Новые снимки голливудской актрисы появились на страницах ее поклонников в Instagram. На фото Энн Хэтэуэй едет на велосипеде по центру Нью-Йорка в розовом пальто MaxMara, в джинсах и белых кроссовках. Сериал "Современная любовь" ("Modern Love") основан на популярной колонке газеты The New York Times, в которой рассказывают про любовь и человеческие отношения. Коллегой Энн Хэтэуэй по съемочной площадке стал английский актер Гэри Карр.



Энн Хэтэуэй / Instagram / @prettygirl_skystyles