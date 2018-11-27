Рыжеволосая и на велосипеде: Энн Хэтэуэй снимается в новом сериале "Современная любовь"

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Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй / Instagram/ @prettygirl_skystyles

Для голливудской актрисы Энн Хэтэуэй не составляет труда менять цвет волос трижды в год. Для новой ленты "Современная любовь", в которой актриса играет главную роль, она перекрасилась в рыжий и прокатилась по центру Нью-Йорка на велосипеде.

Оскароносная актриса Энн Хэтэуэй меняет свой имидж уже третий раз за год. Сначала она из эпатажной брюнетки стала платиновой блондинкой ради съемок в фильме "Море соблазна". Теперь она участвует в съемках сериала " Современная любовь "("Modern Love"), в котором она станет главной героиней. И для этой роли ей пришлось пополнить ряды рыжеволосых.

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Новые снимки голливудской актрисы появились на страницах ее поклонников в Instagram. На фото Энн Хэтэуэй едет на велосипеде по центру Нью-Йорка в розовом пальто MaxMara, в джинсах и белых кроссовках. Сериал "Современная любовь" ("Modern Love") основан на популярной колонке газеты The New York Times, в которой рассказывают про любовь и человеческие отношения. Коллегой Энн Хэтэуэй по съемочной площадке стал английский актер Гэри Карр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Page Six (@pagesix)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Caderno Pop (@cadernopop)

 

 

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй / Instagram / @prettygirl_skystyles

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Мода
Источник: 24 канал
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