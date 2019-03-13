С акцентом на туфли: Виктория Бекхэм показала стильный образ на гала-вечере в Лондоне

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Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм / www.gettyimages.com

Мировые знаменитости и члены королевской семьи посетили гала-прием Portrait Gala 2019 в Национальной портретной галерее в Лондоне вечером, 12 марта.

Мероприятие также посетили известные британские супруги – Виктория и Дэвид Бекхэмы, которые не стеснялись проявлять свои эмоции на публике и крепко держали друг друга за руки.

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Для выхода дизайнер надела белую блузку с объемными рукавами и черные брюки с высокой талией. Главным акцентом в образе стали туфли-лодочки цвета фуксии.

Виктория собрала волосы в небрежный хвост и сделала насыщенный вечерний макияж с темными тенями.

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм / Getty Images

Девід і Вікторія Бекхем
Дэвид и Виктория Бекхэм / Getty Images

Девід і Вікторія Бекхем
Дэвид и Виктория Бекхэм / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Лондон Виктория Бекхэм Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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