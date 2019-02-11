С днем рождения эту неистовую женщину, – Джастин Теру поздравил бывшую жену Энистон с юбилеем

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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / Instagram/ @jenniferanistononline

Накануне, 11 февраля, знаменитая голливудская актриса праздновала свое 50-летие. Среди поздравлений, адресованных Дженнифер Энистон, появились забавные слова от ее бывшего мужа Джастина Теру.

Знаменитая голливудская актриса и звезда сериала "Друзья" праздновала свое 50-летие накануне, 11 февраля. На вечеринку по случаю ее день рождения пришел ее бывший муж Брэд Питт и много других близких людей. Однако одним из самых неожиданных поздравлений, вероятно, стало обращение Джастина Теру, с которым она рассталась в 2018 году.

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Актер опубликовал фото бывшей жены на своей странице в Instagram, на котором видно ее бицепсы, а сама она держит над своей головой рога.

С днем рождения эту неистовую женщину. Неистово любящую. Неистово добрую... и неистово веселую,
– написал Джастин под фото.

Также в конце поздравления мужчина поставил "эмоджи" красного сердца, после которого написал слово "you".

Что известно об отношениях Джастина Теру и Дженнифер Энистон? Пара начала встречаться в 2011 году, а в августе 2015 года узаконила свои отношения. В феврале 2018 года звезды объявили о разводе. Они отметили, что желание разорвать отношения было взаимным.

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные разводы Дженнифер Энистон
Источник: 24 канал
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