С днем рождения, Кейт: как поздравила герцогиню Кембриджскую королевская семья

Жена престолонаследника принца Уильяма – Кейт Миддлтон – сегодня празднует 38-й день рождения. По такому случаю представители королевских семей поздравили герцогиню с праздником в социальных сетях.

Среди британских монархов со словами поздравлений обратились пресс-службы таких семей, как Елизаветы II и Филиппа, принца Чарльза и Камиллы, принца Уильяма и Кейт, а также официальный фотограф королевской семьи Крис Джексон. Все они оставили на официальных инстаграм-страницах теплые слова поздравлений и красноречивые фото именинницы-герцогини Кембриджской.

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Что интересно, день рождения Кейт Миддлтон решили проигнорировать принц Гарри и Меган Маркл, поскольку последняя их публикация рассказывает об отстранении от королевской семьи и основании собственного фонда.

Детали о неожиданном заявлении Меган Маркл и принца Гарри читайте здесь. А как на это отреагировала сама Елизавета II – здесь.

Стоит добавить, что супруги Меган и Гарри также второй раз проигнорировали празднование дня рождения Кейт Миддлтон в Сандрингеме 5 января после святой литургии. Герцоги Сассекские в то время находились в Канаде и лишь 7 января вернулись в Великобританию.

Как поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения королевская семья:

Елизавета II и Филипп (в инстаграме – The Royal Family: "Желаем герцогине Кембриджской счастливого дня рождения!"

Принц Чарльз и Камилла (в инстаграме – Clarence House): "Желаем герцогине Кембриджской счастливого дня рождения!"

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (в инстаграме – Kensington Palace): "Спасибо всем за все ваши прекрасные сообщения в день рождения герцогини Кембриджской!"

Крис Джексон (в инстаграме – Chris Jackson): "Счастливо дня рождения, герцогиня Кембриджская!"