С движениями в стиле Джамалы: певец KHAYAT удивил своим выступлением на Нацотборе

Второй полуфинал Национального отбора Евровидения-2019 отметился немалыми курьезами и эффектными выступлениями. В частности, шквал обсуждения вызвало выступление оригинального вокалиста KHAYAT (настоящее имя – Андрей Хаят).

Своеобразным трендом Национального отбора в 2019 году стали фольклорные мотивы. Такую музыку решил позаимствовать и певец KHAYAT, который на сцене представил свою песню Ever.

Читайте также: Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины: онлайн-трансляция второго полуфинала

К необычному выступлению артист создал перформанс, который напоминал выступление Джамалы на Евровидении-2016. Во время номера на сцене появились восточные мотивы, в частности, трехцветные полоски, которые соединялись на месте, где стоял KHAYAT. Кроме этого, при исполнении песни Ever артист пошатывался так, как это делает Джамала.

"Я хотела, чтобы была какая-то динамика в песне, но не получилось. Вы очень интересный исполнитель, и тембр, и песня, от восточного стиля до украинского фольклора – это впечатляет. Но я уже думаю о финале: там есть YUKO и Юля, которая так "наваливает". Это одна территория – фольклорная музыка с электронным направлением. И это будет мощный конкурент. Я бы хотела, чтобы вы задумались и доделали вокал", – сказала Джамала.

Вот так наша Джамала в таком авторитетном стиле разделила сферы влияния: где ваша территория, где ее территория, а где YUKO. Не переступайте через границу – будут разборки,

– с юмором отреагировал Сергей Притула.

В то же время все звездные судьи отметили оригинальность певца KHAYAT и не сравнивали его выступление с номером Джамалы на Евровидении-2016.

Нацотбор Евровидения-2019: смотреть онлайн – выступление KHAYAT

Выступление Джамалы на Евровидении-2016: смотреть видео